4 مبادرات لريادة المؤسسات الفضائية الوطنية

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت وكالة الإمارات للفضاء، تخصيص 4 مبادرات وطنية، بهدف تعزيز ريادة المؤسسات الفضائية الوطنية، وتوسيع الاستفادة من تطبيقاتها وخدماتها، بما ينعكس على تطور برنامج الإمارات الفضائي، والآثار النوعية للتطبيقات التي تطلقها المؤسسات والجهات العاملة ضمن منظومة القطاع الفضائي في الدولة.

ووفقاً للاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، والتي تلقت «الاتحاد» نسخة عنها، فإنه سيتم العمل على مبادرة تشمل تحديد التغيرات العالمية في سوق الفضاء، والفرص القصيرة والطويلة الأمد للمؤسسات الوطنية الرائدة، نظراً لوجود العديد من التغيرات المتسارعة، والتي تتطلب وجود التفاعل والمرونة لاستكشاف الفرص المتاحة، وتحقيق مستهدفات الاستثمار في القطاع، عبر تحديد الفرص ونوعيتها وإمكانية الاستفادة منها، ودعم الجوانب الاستراتيجية ضمن القطاع.

وتشمل المبادرات، الترويج للتقنيات والخدمات الفضائية محلياً وعالمياً، عبر الاستفادة من الملتقيات والمؤتمرات العالمية، إضافة إلى التعريف بالتقنيات خلال اللقاءات الثنائية مع المهتمين بقطاع الفضاء، وذلك لإبراز مكانة قطاع الفضاء الوطني. وتتضمن المبادرات تطوير وإبراز مساهمة الخدمات والتطبيقات الفضائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووفقاً للمبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، فإنه سيتم العمل على تطوير وتعزيز تقنيات وتطبيقات الأقمار الاصطناعية في إدارة الكوارث والأزمات الوطنية، حيث تتعدد المهام والأدوار التي تقوم بها الأقمار، ومن بينها التقاط الصور، وتحديد التغيرات المناخية والأدوار البيئية.

وتسهم المبادرات الوطنية في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية الرئيسية، ومنها تعزيز حضور الخدمات الفضائية ومنافستها لتحقيق الريادة العالمية، إضافة إلى تطوير الكادر البشري المؤهل والقادر على التعامل مع بيانات الأقمار الاصطناعية، وترسيخ مكانة الدولة كمنصة إقليمية وعالمية في التطبيقات والاستخدامات الفضائية.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء العديد من المبادرات، التي تحدد التصور العام لآلية عمل المشاريع والمهام الفضائية خلال السنوات المقبلة، حيث تتضمن الاستراتيجية عمل وكالة الإمارات للفضاء، بالشراكة مع الجهات الفاعلة، لتحقيق أكبر قدر من المكتسبات، والتي تؤهل الدولة لمواصلة الريادة الإقليمية كأكبر دولة لها برنامج فضائي في المنطقة، من خلال حجم استثمارات يصل إلى 22 مليار درهم في القطاع.