«كهرباء الشارقة»: افتتاح مركز إسعاد المتعاملين في «التعاون»

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مركز خدمة وإسعاد المتعاملين بمنطقة التعاون، ويعمل طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة، ويخدم أكثر من 60 ألف مشترك، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير مراكز خدمة وإسعاد المشتركين، بالشكل الذي يتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، في ظل وجود خدمات تمتاز بالجودة والكفاءة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير لمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين، وفق عدد من المعايير والأسس تشمل تصاميم مبتكرة للمراكز، وتوفير خدمات مميزة لكبار السن وأصحاب الهمم، وتوفير نظام لتلقي معاملات ومطالب المشتركين، وضمان إنجاز المعاملات خلال دقائق، ووضع كاميرات لمتابعة سير العمل بالجودة والكفاءة المطلوبة، واستقبال المشتركين بالابتسامة، والعمل على تحقيق الرضا عن الخدمات التي تقدمها الهيئة، وغيرها من المعايير.