عبدالله بن زايد وشكري يبحثان الأوضاع في «شرق المتوسط»

أبوظبي (وام)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة. كما بحث سموه ووزير الخارجية المصري عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات وجمهورية مصر العربية والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل ودعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.