هزة أرضية في الفجيرة.. ولا أضرار

فهد بوهندي ووام (الفجيرة)

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة ل «المركز الوطني للأرصاد» هزة بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 12.1 كيلومتر في الفجيرة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في بيان أن الهزة التي حدثت الساعة 6:8 صباح أمس حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.. لم يكن لها أي تأثير.

وطمأنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أفراد المجتمع بعدم تسجيل أية أضرار في الأرواح والممتلكات نتيجة الهزة الأرضية.

وأكدت غرفة عمليات شرطة الفجيرة أنها تلقت اتصالات من عدد من المواطنين حول الهزة وقامت بطمأنتهم.