التزام من المدارس وتعاون أولياء الأمور

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أشاد عدد من مديري المدارس الخاصة في منطقة الظفرة بالتزام الطلاب وأولياء الأمور بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المدارس خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة، وهو ما دفع بعض المدارس إلى وضع خطط لرفع الطاقة الاستيعابية للصفوف من الأول حتى الخامس، إلى الطاقة الكاملة بنسبة 100% خلال الأسبوع الثاني، بعد النجاح الملحوظ، والالتزام الكامل من الطلاب وأولياء الأمور بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وأوضح طارق الهفل، مدير مدرسة الأكاديمية العلمية في مدينة زايد، أن إدارة المدرسة لم تتوقع الالتزام الكامل من الجميع، سواء الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، أو طلاب الصفوف من الأول حتى الخامس، وكذلك أولياء الأمور، خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي، مؤكداً أن هذا الالتزام سيدفع المدرسة إلى البدء في استكمال الطاقة الاستيعابية لطلاب المرحلة الأولى إلى 100% خلال الأسبوع القادم.

وبين الهفل أن المدرسة لمست تعاوناً كبيراً من أولياء الأمور، خاصة في بعض أمور التوعية التي تهم صحة وسلامة أبنائهم، وشهدت تجاوباً كبيراً منهم، وهو ما يؤكد أن التجربة ستنجح بشكل كبير.

وأوضح جاري كيث ايلدر، مدير مدرسة بيناكل الأميركية في مدينة زايد، أن الأسبوع الأول من الدراسة تم بنجاح تام، مع التزام كامل من الطلاب، وتعاون من أولياء الأمور بالإجراءات الاحترازية المتبعة، مشيراً إلى أن شكل المدرسة اليوم يختلف عما اعتاد عليه الطلبة في السابق، لذلك نبذل قصارى جهدنا لتوفير أفضل تجربة تعليمية لطلبتنا، مع الالتزام في ذات الوقت بمختلف الإجراءات والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية.

وأكد أن المدرسة حرصت على تنظيم سياسة إعادة فتح المدارس التي تستوجب إعادة ترتيب الفصول الدراسية لضمان وجود 15 طالبٍاً بالحد الأقصى ضمن الصف، والحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن 1.5 متر في جميع الأوقات، سواءً ضمن الفصول الدراسية، أو خلال أوقات الاستراحة، كما وفرنا فحص درجة الحرارة عند جميع مداخل المدرسة، ومواد التعقيم لجميع الطلبة، وأكدنا على جميع المعلمين ضرورة مراقبة الطلبة والحرص على التزامهم بالتوجيهات الصحية، دون المساس بجودة العملية التربوية، ضمن المدارس. هذا، وقد خضع جميع المعلمين والطواقم الإدارية والموظفين لفحص كوفيد-19، قبل فتح المدرسة، لضمان صحة وسلامة الطلبة وكافة العاملين في المدرسة.

التعليم الهجين

أكدت مولي، مدير المدرسة الآسيوية في الظفرة، أن المدرسة اتبعت النظام الهجين في التعليم، حيث يتم تقسيم الطلاب إلى 50% يتلقون التعليم في المدرسة، والآخرون عن بُعد، على أن يتم استبدال الطلاب في الأسبوع التالي، ليبدأ طلاب التعليم عن بُعد في الحضور للمدرسة، وينتقل الطلاب الآخرون للتعليم عن بُعد.