«الشارقة للتعليم»: خطة شاملة لضمان سلامة الأطفال

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن المجلس أعد خطة شاملة لضمان سلامة الأطفال في الحضانات الحكومية مع صدور قرار إعادة افتتاحها في الرابع من شهر أكتوبر المقبل.

وقال رئيس مجلس الشارقة للتعليم لـ«الاتحاد»: «منذ بداية ظهور جائحة كورونا قام مجلس الشارقة للتعليم وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في وزارة التربية والتعليم وشركة «بيئة» بتعقيم جميع الحضانات الحكومية سواء أكانت مستقلة أو ملحقة بالمدارس الحكومية، مؤكدا أن المجلس لن يتردد لحظة واحدة في إعادة إغلاق الحضانات «لو شعرنا بوجود ما يهدد صحة وسلامة الأطفال، وستتم مراقبة الوضع عن كثب من قبل المجلس، ورفع تصور كامل للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال الشهر الحالي للبت في الشروع في الافتتاح ام التأجيل، وذلك بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص».

وأشار إلى اعتماد دليل ارشادي شامل لإعادة فتح الحضانات ومراكز رعاية الأطفال من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، حيث تم إعداد خطة إعادة افتتاح للحضانات، وتحديد كافة الإجراءات والسياسات الواجب توافرها واتباعها في الحضانة، وذلك لضمان تشغيل آمن لها، ولتوفير كافة سبل الحماية والوقاية للطفل، وللموظفات والعاملين فيها، من خلال تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بحذافيرها.

وأوضح أن المجلس وفر جميع الاحتياجات الأساسية في مباني الحضانات من قفازات وكمامات ومعقمات للكادر الوظيفي في الحضانات الحكومية، لتوفير بيئة صحية مناسبة للعودة للحضانات وإضافة إلى ذلك تم طلب توفير كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة الكادر، والأطفال بصورة يومية، فضلا عن توفير أجهزة تعقيم لكل حضانة مما يعني الاستدامة في الإجراءات الاحترازية الصحية في الحضانات.

وأضاف بأنه تم تصميم ملصقات للأرضيات في مباني الحضانات وكافة الممرات، لضمان تحقيق التباعد الجسدي بين الأطفال وبين الكادر الوظيفي، واعتماد كافة الإجراءات الاحترازية منها: الإرشادات الخاصة بالمربيات، والعاملات، وأخرى خاصة بالأطفال، وأولياء الأمور، وإجراءات غرف التعلم، وأيضا إجراءات التعامل مع الوجبات الغذائية الصحية للأطفال، والاحترازات الخاصة فيما يتعلق بساعات النوم والأسرة التي توفرها الحضانات، وآلية استخدام دورات المياه، وأعمال النظافة في الحضانة وأخيرا الإجراءات المتبعة في حالة مرض الأطفال أو الموظفين.

وتبعا للبروتوكول المتبع وتحقيقا للتباعد الجسدي بين الأطفال في الحضانات فانه لن يتم استقبال أطفال جدد وسيتم افتتاحها للأطفال المسجلين فقط من العام الماضي، بحيث سيتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات صغيرة وتوفير مساحات آمنة لكل مجموعة.

دورات تدريبية

قال رئيس مجلس الشارقة للتعليم إن المجلس نفذ دورات تدريبية متنوعة من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات الداعمة لمرحلة الطفولة المبكرة، والتي استهدفت الكادر الوظيفي وأولياء أمور الأطفال بهدف الإسهام في إيجاد بيئة متفهمة وواعية باحتياجات الطفل وطرق التعامل الأمثل معه في ظل الجائحة.