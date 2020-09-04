البحرين تسمح لجميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات بعبور أجوائها

المنامة (وكالات)

أفاد مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، بصدور موافقة شؤون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات، والمغادرة منها إلى الدول كافة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أصدرت موافقة مماثلة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات.

وكان جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجه الشكر للمملكة العربية السعودية، عقب وصوله مع وفد مشترك ضم عدداً من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، على متن أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات، حيث سمحت المملكة للطائرة بعبور أجوائها.