يبدأ، اليوم الأحد، 34 ألفاً و878 طالباً وطالبة من الصف الثاني عشر، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2019 - 2020.

وتشمل الاختبارات طلبة المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التعليم المستمر الأكاديمي، والدراسة المنزلية.

ويستهل طلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية مشوارهم بأداء امتحان الفيزياء وفي 22 يونيو الجاري الدراسات الاجتماعية وفي 23 يونيو امتحان اللغة العربية.

ويؤدي طلبة المسارات العام والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية امتحان الأحياء والكيمياء يوم 24 يونيو الجاري فيما يؤدي في اليوم ذاته طلبة المسار المتقدم امتحان الكيمياء.

وفي 25 يونيو الجاري، يؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة المنزلية والدراسة الأكاديمية امتحان اللغة الإنجليزية وفي 28 يونيو امتحان الرياضيات.

ويختتم الطلبة مشوارهم بأداء امتحان التربية الإسلامية في 29 يونيو الجاري.

ويبلغ الزمن الكلي للامتحان 60 دقيقة، وحددت الوزارة مجموعة من التدابير للطلبة خلال أداء الامتحان فكل سؤال مقيد بزمن يظهر بجانب السؤال من خلال مؤقت زمني، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال للسؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للسؤال.