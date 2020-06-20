وصف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، السياسة التركية الحالية القائمة على الزعامة والتوسع العربي واعتبار العالم العربي فضاء استراتيجياً لأحلام تاريخية، بأنها بعيدة عن الحكمة، وتورط أنقرة ومصالحها في المرحلة المقبلة.

وقال قرقاش في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «تصريح عمرو موسى (الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية المصري الأسبق) حول الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأتِ من فراغ، بل يشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي، تصريح مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي واستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الإقليمي العربي».

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية: «وعبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و(تصفير المشاكل)، الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل -بكل أسف- محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجياً للأحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة».