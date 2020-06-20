كشف إحصاء أن أكثر من 8.69 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى جانب تسجيل 459 ألفا و604 حالات وفاة.

وأظهر إحصاء، اليوم السبت، أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر الماضي.

ووفق الإحصاء الذي اعتمد على بيانات من وزارات الصحة ومسؤولين حكوميين حول العالم حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت جرينتش.. فقد تصدرت الولايات المتحدة القائمة بعدما سجلت 119 ألفا و109 حالات وفاة ومليونين و231 ألفا و325 حالة إصابة.. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 48954 حالة وفاة إلى جانب مليون و32 ألفا و913 حالة إصابة.. ومن ثم روسيا في المركز الثالث بـ 569 ألفا و63 حالة إصابة و7841 حالة وفاة.