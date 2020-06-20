كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية، عن بدء المرحلة الثانية من برنامج فحوص فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لموظفي حكومة الشارقة المتوقع عودتهم لاستئناف العمل والذي تنفذه بالتعاون مع حكومة الشارقة وبالتنسيق مع اللجنة المحلية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويشتمل على إجراء فحوص لـ 1700 موظف ببلدية الشارقة على مدار ثلاثة أيام، إلى جانب فحص 500 بائع بسوق الجبيل.

يأتي ذلك ضمن الخطة التي تنفذها الوزارة والرامية إلى توسيع وزيادة نطاق الفحوص في مختلف إمارات الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها حكومة الإمارات لرفع معدل الاستجابة والسيطرة على المرض ترسيخا لكفاءة النظام الصحي في الإمارات، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوظيف وتسخير جميع الإمكانات لحماية صحة أفراد المجتمع.

ونوهت الوزارة بالانتهاء من المرحلة الأولى لفحوص كبار المواطنين في الشارقة والتي تضمنت 28 منهم و19 من جلسائهم وهم بمنازلهم للتأكد من سلامتهم، فضلاً عن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لحماية صحة السكان وتعزيز الطمأنينة لدى الأفراد ومحاصرة المرض.

وفي السياق نفسه، أكد محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن من خلالها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق زيادة وتوسيع نطاق الفحوص في إمارة الشارقة والنجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم من خلال تخصيص مراكز متقدمة للفحص، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في هذا المجال، وهو ما يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة.

ولفت إلى أن منطقة الشارقة الطبية وبناءً على توجيهات الوزارة، شكلت فريقاً طبياً متخصصاً للتقصي الوبائي عن الحالات المصابة والوصول للمخالطين وإجراء المسح لتصنيف الحالات وتنسيق العزل أو الحجر الصحي لهم، إلى جانب تخصيص مستشفيي الكويت بالشارقة وخورفكان لمصابي «كوفيد - 19» والتنسيق مع المستشفيات الخاصة بالإمارة لمتابعة الحالات والتأكد من وضعها الصحي. وأشار الزرعوني إلى أن منطقة الشارقة الطبية حددت 4 مراكز للرعاية الصحية الأولية، وهي مراكز واسط والذيد واللؤلؤية، وتعزيز صحة الأسرة للعمل على مدار 24 ساعة، وتجهيزها بكل المستلزمات لاستقبال الحالات الطارئة، إضافة إلى تخصيص مراكز صحية لمتابعة المخالطين وإجراء الفحوص اللازمة، وتشكيل فريقين رئيسيين في إمارة الشارقة من الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية لاستقبال المصابين من الجهات الحكومية والخاصة للقاطنين في الإمارة بالتوازي، مع تكثيف حملات التوعية للمراجعين والموظفين العاملين بالمراكز الصحية الأولية والمستشفيات لمكافحة العدوى والمحافظة على سلامتهم.