34 إجراءً احترازياً لمراكز اللياقة البدنية بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

حدثت بلدية دبي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح مؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية ودور السينما والأماكن الترفيهية ومراكز اللياقة البدنية وخدمة الصالون المنزلي بدءاً من 18 الشهر الجاري، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي واتباع الأدلة والإرشادات المتعلقة بالنظافة والتعقيم.

وبحسب الإجراءات الاحترازية يتوجب على جميع الموظفين والزبائن ارتداء الكمامات وعدم السماح بدخول الزبائن دون ارتدائها، ويتوجب على الزبائن ارتداء الكمامات طوال الوقت، ويجب على جميع الموظفين الموجودين الالتزام بفحص الحرارة، والالتزام بالتباعد الجسدي 2 متر أينما وجدوا حسب تعليمات البلدية، وكذلك زيادة دورية التنظيف والتطهير لكل المناطق قبل وأثناء ساعات العمل، والتركيز على المداخل ودورات المياه بعد كل استخدام، وتوفير المعقمات في أماكن العمل.

ونوهت إلى ضرورة تدريب وتوعية جميع العاملين في تلك المؤسسات بمرض «كوفيد- 19» والإرشادات والإجراءات الواجب اتباعها، مشيرة إلى ضرورة تنظيف عبوات المنتجات باستخدام قطعة قماش نظيفة أحادية الاستخدام مبللة بالماء والصابون أو محلول مطهر وتركها لفترة كافية لتجف وزوال الروائح قبل البيع.

كما شددت بلدية دبي على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في الأماكن الترفيهية مثل برواز دبي والمتاحف، مؤكدة على السماح للزوار بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50%، ويجب التأكد من الزبائن من عدم لمس المعروضات في محلات التذكار ويسمح لجموعة لا تتجاوز 5 أشخاص فقط في كل مرة بالدخول.

وحول الإجراءات الواجب اتباعها في مراكز اللياقة البدنية حددت بلدية دبي 34 إجراءً احترازياً.. تتضمن عدم السماح بتقديم خدمة التدليك والاسترخاء في مركز اللياقة البدنية، وإغلاق مناطق الساونا والبخار والجاكوزي، وعدم السماح بتنظيم أو ممارسة الفعاليات والبطولات في مراكز اللياقة البدنية، بينما تم السماح بالتدريب الجماعي مع مراعاة الالتزام التام بقواعد التباعد الجسدي 2.5 متر، ويسمح لمدرب واحد بتدريب شخصين فقط من مرتادي المركز بشرط الالتزام بالتباعد الجسدي 2.5 متر.

كما تم السماح باستخدام أدوات مثل الكرات الطبية وجميع معدات رفع الأثقال بطريقة مجدولة، وكذلك السماح باستخدام مرافق الاستحمام وخزائن الملابس وغرف تغيير الملابس شريطة إجراء التنظيف والتعقيم بعد كل استخدام أو مرة واحدة على الأقل كل ساعة مع المحافظة على مبادئ التباعد الجسدي في جميع الأوقات في هذه المرافق، حيث يتوجب إغلاقها إذا تعذر على المشغلين تطبيق كافة الإجراءات المطلوبة.

ومن بين الإجراءات الاحترازية عمل تطهير شامل لمرافق المؤسسة يومياً بعد ساعات العمل وبعد كل استخدام، وتنظيف وتعقيم مرافق التمرين الخارجية قبل وبعد البدء بالرياضة مثل الملاعب والمسارات وغيرها، وكذلك توفير معقمات الأيدي في كافة مرافق مركز اللياقة البدنية وتوفير أدوات لتعقيم الأجهزة قبل وبعد كل استخدام، وتوفير حاوية للنفايات الطبية للتخلص من الكمامات والقفازات المستخدمة، ويتوجب على الزبائن إحضار أدواتهم ومعداتهم الخاصة.

كما وضعت بلدية دبي 18 إجراء احترازياً ملزماً لمزودي خدمة الصالون المنزلي يجب اتباعها من أبرزها: استخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام، واستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد، وعدم إرسال الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة أو الذين يعانون من نقص المناعة إلى خدمة الرعاية المنزلية، والالتزام بجميع الإجراءات المنصوص عليها من قبل هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي قبل التعامل مع الزبائن.

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب تكثيف التنظيف والتطهير لكل المرافق المستخدمة أثناء تأدية الخدمة من أدوات وأجهزة ومواد مستخدمة ونظافة شخصية وتعقيم ملابس وحقائب الأدوات لمزود الخدمة قبل الدخول، وترك الأحذية خارج المنزل واستخدام الأحذية ذات الاستخدام الواحد داخل المنزل، إضافة إلى تطهير وتنظيف منطقة الخدمة قبل وبعد تأدية الخدمة.

تقليل التلامس

يفضل استخدام الزبائن أدوات معدات العناية الشخصية الخاصة بهم واللازمة لتلقي الخدمة إن أمكن لتقليل التلامس مع الأدوات والمعدات الخارجية، واتباع جميع التدابير والأدلة والإرشادات الخاصة بالصحة والسلامة في مساكن الموظفين ووسائط النقل بما يتماشى مع الأدلة الإرشادية الموضوعة من قبل بلدية دبي.

كما يتوجب على الموظفين التحقق من درجة حرارة الزبون والاستفسار منه عن وجود أي أعراض لديه قبل بدء الجلسة.. ويحق لهم إنهاء الجلسة والمغادرة على الفور حال ظهور أعراض تنفسية على الزبون، ويتوجب على الموظفين عدم تناول أي طعام أو شراب يقدمه العميل كما يجب الحد من التعامل مع الآخرين في المنزل وألا يتحرك الموظفون داخل المبنى إلا للضرورة. ويتوجب على الزبائن إجراء فحص درجة الحرارة للموظفين قبل بدء الجلسة وإذا كانت أكثر من 37.5 درجة مئوية أو ظهر عليهم أعراض أثناء الجلسة يحق للزبائن قطع الجلسة ومطالبتهم بالمغادرة على الفور، ويجب تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية «البطاقات أو عبر الإنترنت».

حتى إشعار آخر

قالت بلدية دبي: إن هذه الإجراءات سارية المفعول حتى إشعار آخر.

وأوضحت أنه ستتم متابعة العمل بهذه الإجراءات من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها.