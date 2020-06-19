إجراءات مشددة على المواد الغذائية المستوردة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تشدد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من إجراءاتها الاحترازية المشددة على شحنات المواد الغذائية القادمة إلى الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي، ضمن جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، والتأكد من مطابقة المواد الغذائية للمعايير الغذائية العالمية المتبعة في هذا القطاع.

وتتخذ الهيئة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفرق التفتيش التابعة لها، وكذلك العاملين بها في تلك المنافذ لضمان أمن وسلامة جميع الفرق العاملة في هذا المجال.

وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية كاستخدام أدوات الحماية الشخصية من طرف المفتشين أثناء التفتيش على الإرساليات الغذائية الواردة عبر المنافذ الحدودية للإمارة، وعمليات التعقيم الدوري لمنصات التفتيش الغذائي من قبل الجهات المشغلة للمنافذ الحدودية لضمان سلامة الشحنات الغذائية، فضلاً عن التعقيم الدوري للمكاتب التابعة للهيئة في المنافذ الحدودية من قبل الجهات المعنية.

وتعمل الهيئة على ضمان مطابقة الأغذية المستوردة للمواصفات واللوائح والقوانين الصادرة من الجهات المختصة، وتطبيق أفضل الممارسات الصحية في مجال سلامة الغذاء، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة، ومتابعة أحدث المستجدات عالمياً، وتطبيق نظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المستوردة، ومنع دخول أي مواد غذائية محظورة، أو تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، أو قد تهدد الصحة العامة.

كما تقوم فرق التفتيش التابعة للهيئة في المنافذ الحدودية بالتحقق من الوثائق والشهادات الرسمية الخاصة بالشحنات الغذائية المستوردة والتدقيق عليها للتأكد من صحتها، والكشف على المنتجات الغذائية المستوردة والتأكد من سلامتها الصحية، ومن أن جميع إرساليات الغذاء مستوفية لمتطلبات الجودة والسلامة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

عمليات تفتيش مستمرة

تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عملياتها الرقابية والوقائية والاحترازية على المواد الغذائية داخل الإمارة، بعد التأكد من سلامة الشحنات الغذائية قبل دخولها الدولة، وذلك من خلال عمليات التفتيش المستمرة على مدار الساعة من خلال حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي، للتحقق من مدى التزامها بتدابير الصحة والسلامة العامة، وتقيدها بالتعاميم الوقائية التي أصدرتها الهيئة ضمن التدابير الاحترازية التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة المجتمع، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تحقيق أرقى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية فيها.