4 مريضات سرطان يصبن بـ«كورونا».. و«التهاون» المسؤول الأول

الشارقة (الاتحاد)

حذرت جمعية أصدقاء مرضى السرطان في دولة الإمارات، من إهمال تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الهادفة إلى الوقاية من فيروس «كورونا»، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتباعد الجسدي يؤدي إلى مخاطر غير محمودة.

وكشفت الجمعية عن إصابة 4 من مريضات السرطان في الجمعية بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، بسبب عدم التزامهن بالإجراءات الاحترازية، التي أعلنت عنها الجمعية، حيث أدت الإصابة إلى وفاة إحداهن، وخضوع أخرى للعلاج حتى الآن، وتمكنت الحالتان الثالثة والرابعة من النجاة.

وتشير التقارير التي أجريت لمتابعة حالات المصابات ومصدر الفيروس الذي أصابهن، إلى أن بعضهن أصبن بعد تبادل زيارات عائلية، وأخريات نتيجة الاختلاط في الأماكن العامة.

وتؤكد الدكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ارتفاع مخاطر انتقال عدوى فيروس «كورونا» إلى مريض السرطان، ما لم يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة، نظراً لضعف المناعة، خصوصاً لدى المرضى الذين يخضعون لعلاجات وعقاقير طبية تتسبب بتراجع مناعتهم.

وتشير الماضي إلى أن الجمعية دأبت على توفير المعلومات حول الإجراءات والتدابير الصحية التي يجب على مرضى السرطان اتباعها تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما نشرت مخاطر عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ونتائجها، مؤكدة وقوع وفاة لإحدى مريضات سرطان الثدي، نتيجة المضاعفات التي تسبب بها فيروس «كورونا المستجد»، وخضوع مريضة أخرى بسرطان الثدي للعلاج حالياً من الفيروس، وتعافي ناجية من مرض سرطان الدم، ومريضة بسرطان الثدي، بعد إصابتهما بالفيروس.

وتروي مروة الناجية من سرطان الدم، وذات الـ21 ربيعاً، حكايتها مع الإصابة بفيروس «كورونا»، مؤكدة أن زيارة عائلية بسيطة كادت أن تودي بحياتها، وهي التي انتصرت قبل ذلك بفضل الله تعالى على سرطان الدم.

تقول مروة: «بدأت قصة إصابتي بالفيروس المستجد في شهر رمضان الفضيل، بسبب زيارة عائلية، تبعها على الفور وقوعي فريسة لنزلات برد خفيفة كالزكام والخمول، وبحسب معرفتي بأعراض كورونا لم تكن أعراضي من ضمنها، ولم يخطر ببالي أنني مصابه، غير أن تدهور صحتي بشكل متواصل، دفع أسرتي إلى إجراء الفحوص اللازمة بغية الاطمئنان، حيث ظهرت النتيجة إيجابية».

وتضيف الناجية: «لا يمكن وصف مشاعري لدى معرفتي بأنني مصابة بالفيروس، تملكني الخوف من أن يؤثر ذلك على صحتي، لا سيما أن لدي تجربة مريرة مع اللوكيميا، وشعرت بأنني عاجزة، غير أن وقوف عائلتي إلى جانبي عزز ثقتي بنفسي، بالإضافة إلى دور وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي طمأنتنا أن الفيروس في مراحله الأولى مما يسهل الانتصار عليه، وتحقيق الشفاء بتقوية المناعة». وتستطرد مروة: «تضمنت رحلة مقاومة فيروس كورونا المستجد، والخضوع للعلاج، نقل عائلتي إلى الحجر الصحي، وبقائي وحيدة في المنزل، ورغم صعوبة الأيام التي كانت تشهد ارتفاعاً في وتيرة الأعراض المصحوبة بتعب ووهن شديدين، إلا أن المتابعة الحثيثة من الجهات الصحية المختصة، وتشجيع عائلتي المستمر، وحثها لي بالسعي إلى تعزيز مناعتي عن طريق تناول الفواكه والفيتامينات الضرورية، زاد من قوتي وعزز آمالي، وقدرتي بالتغلب عليه، وهذا ما حدث بعد شهر كامل من إصابتي بالعدوى».