خط ساخن وقنوات افتراضية استعداداً لاختبارات نهاية العام

دينا جوني (دبي)

تنطلق غداً اختبارات صفوف الثاني عشر لنهاية الفصل الثالث من العام الدراسي 2019-2020 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة. وسيؤدي الاختبارات «عن بُعد» طلبة المسارات العام والمتقدّم والدراسة المنزلية والدراسة الأكاديمية.

وتستعد إدارات المدارس الحكومية لبدء الاختبارات عبر تطبيق خطط استباقية، منها قنوات افتراضية لتدريب الطلبة على كيفية أداء الامتحان على برنامج «سويفت أسيس» من دون التأثّر سلبياً بالتوقيت المحدد للإجابة عن كل سؤال، بالإضافة إلى إطلاق خط ساخن لتذليل أي عقبة تقنية بشكل فوري قد تواجه الطالب خلال أداء الامتحانات.

وكانت وزارة التربية قد اعتمدت جدولاً موحّداً لاختبار نهاية العام لطلبة الثاني عشر، على أن تكون مدة كل اختبار ساعة واحدة من الرابعة والنصف بعد الظهر لغاية الخامسة والنصف. ويؤدي الطلبة في يوم الأحد مادة الفيزياء، ثم مادة الدراسات الاجتماعية في 22 يونيو، واللغة العربية في 23 يونيو، والأحياء أو الكيمياء يوم الأربعاء في 24 يونيو، واللغة الإنجليزية في 25 يونيو، ويستأنف الطلبة الاختبارات يوم الأحد في 28 يونيو بمادة الرياضيات، وأخيراً مادة التربية الإسلامية في 29 يونيو.

وشرحت أمينة النيادي، مديرة مدرسة دبي الثانوية، أنه تم تخصيص جلسات إرشادية لطلبة الثاني عشر عن الامتحانات وتهيئتهم نفسياً، مشيرة إلى تجهيز طاقم فني من الوزارة وخط ساخن في حال واجه الطالب أي عطل فني أو خلل في الدخول إلى برنامج الامتحانات «عن بُعد». وأضافت: «خصصنا حصص تقوية يقدّمها الكادر التعليمي الموجود في المدرسة في الفترة المسائية من خلال الأكاديميات التي أطلقتها (التربية)، لكي يجد الطالب نفسه متابَعاً ومسانداً ومدعوماً من مختلف الجهات».

بدورها، قالت نوال غريب، مديرة مدرسة المعارف الثانوية للبنين: «إن الاستعدادات لاختبارات الثاني عشر التي ستطبّق (عن بُعد) بدأت بحصر أسماء الطلبة من خلال برنامج المنهل، ومن ضمنهم الطلبة أصحاب الهمم الذين يبلغ عددهم في المدرسة خمسة طلبة». وأضافت «إن الشاغل الكبير للطلبة يتمثّل في أجهزة الحواسيب، واستعدادهم لكيفية استخدام برنامج (سويفت أسيس) لحل الاختبارات».

وأشارت إلى أن المدرسة انتهت من حصر الطلبة الذين لديهم أجهزة حواسيب معطّلة لاستبدالها أو تلك التي تحتاج إلى إعدادات معينة للتمكّن من أداء الاختبارات، وتمّ إرسال بريد إلكتروني إلى القسم الفني لإرسال التقني إلى المدرسة والتواصل مع أولياء الأمور لإحضار الحاسوب في وقت محدد وإصلاحه أو استبداله.

وبالنسبة لإعداد الطلبة على استخدام برنامج الامتحان، قالت: «إن الاختبارات التكوينية التي أدوها ساهمت إلى حدّ كبير في ذلك، بالإضافة إلى إعداد قناة افتراضية مخصّصة لتدريبهم على استخدامات (سويفت أسيس)، وكذلك تخصيص خط ساخن لاختبارات الثانوية العامة في حال تعطلت حواسيبهم أو البرنامج المستخدم، أو في حال واجهوا عدم استجابة البرنامج، عندها يكون الحل مباشرة من خلال التقني ورائد التغيير بالتواصل مع قسم تقنية المعلومات وإدارة التعلّم الذكي في الوزارة».

وقالت: «إن التدريب يضع الطالب في موقف الامتحان وتهيئته من ناحية الأسلوب والوقت المعتمد لكي لا يصاب بالإرباك خلال الاختبارات المركزية»، مشيرة إلى أن خطة المدرسة هي تهيئة الطلبة لكي يكونوا مطمئنين وواثقين من أدائهم.