انطلاق المرحلة 3 من التدريب التخصصي لمعلمي «الخاصة»

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس المرحلة الثالثة من التدريب التخصصي المستمر الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم لمعلمي المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة. ويعمل التدريب التخصصي على رفع كفاءة المعلمين في الجوانب التخصصية وفق المعايير المهنية للهيئات التدريسية في الدولة. ويسهم التدريب في صقل مهارات المعلمين ومعارفهم في المادة العلمية للتخصصات المختلفة، وتمكينهم ودعم مسيرة نموهم المهني تحقيقاً لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم لتحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى، وفقاً لمرتكزات الأجندة الوطنية.

ويتضمن التدريب في المرحلة الثالثة فعاليات متنوعة، منها ورشة عمل عن بُعد حول منظومة المدرسة الإماراتية على منصة التدريب learningcurve.moe.gov.ae لجميع التخصصات، فيما استقطبت المرحلة الثانية للتدريب نحو 1575 مشاركاً.