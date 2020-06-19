ممشى بتقنية «الرذاذ الضبابي» في العين

عمر الحلاوي (العين)

زودت بلدية مدينة العين، قطاع وسط المدينة، ممشى حمدان بن محمد بمنطقة المرخانية الممتد مسافة 1600 متر (من دوار الطوية باتجاه الإشارة الضوئية لاستاد هزاع) بتقنية نظام الضباب المائي «الرذاذ»، لترطيب أجواء الصيف الحارة، والمساهمة في تخفيض درجات الحرارة، وتشجيع السكان على ممارسة هواية المشي والرياضة في أجواء مناخية معتدلة، وبالذات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتعزيز مبدأ التميز والابتكار، وتوفير مرافق عامة بأحدث التقنيات، وتعزيز جودة الحياة لسعادة ورفاهية المجتمع.

وقد تم اختيار الموقع بسبب القرب من المركز الإداري، واستاد هزاع لتوافر الأشجار الظليلة على طول الممشى. وأثبتت التجربة نجاحها بحيث تسمح لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وجميع فئات المجتمع، ممارسة الرياضة في أجواء معتدلة للغاية بعيداً عن حرارة الصيف، مع وجود تظليل طبيعي نتيجة التفاف الأشجار الكثيف مع بعضها بعضاً لتشكل مظلة تحجب أشعة الشمس.

وقالت المهندسة ميثة البلوشي، مدير عقد المرخانية في قطاع وسط المدينة في بلدية مدينة العين، إن هنالك رضا كبيراً من المجتمع لتنفيذ أول مشروع من نوعه يطبق على مماشي مدينة العين بهذه المساحة الكبيرة بنظام الرذاذ الضبابي، كما يوجد إقبال كبير من الجمهور لممارسة رياضة المشي، ونال رضا الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي. ولفتت إلى أن المشروع تطلب تجهيزاً فنياً لعملية ضخ المياه في خطوط توزيع المياه بنظام الرذاذ، وقالت يتم تشغيل النظام من الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة السابعة مساءً، خلال فترة الصيف فقط لأن درجات الحرارة تكون عالية، بينما لا يتم تشغيل النظام في بقيه فترات العام لاعتدال الأجواء في مدينة العين.

تطور مستمر

قالت المهندسة ميثة البلوشي: «إن بلدية العين تشهد تطوراً مستمراً، وهنالك تحسين متواصل للخدمات وتطويرها»، مؤكدة أن البلدية لديها خطط معتمدة للمشاريع التطويرية للمساهمة في رفع جاهزية المتنزهات الترفيهية لتقديم أفضل الخدمات للمشاريع التي تشمل الحدائق والمماشي والزراعات في الشوارع، حيث تجري عمليات التحسين وفق رضا الجمهور واحتياجاته، ويتم رصد الأفكار التطويرية للجمهور ومشاركتها معه.