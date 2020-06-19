محاكاة لحريق بمبنى في «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

نجح خبراء فحص آثار الحرائق في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في إعادة تمثيل وقائع سيناريو حريق مبنى قيد الإنشاء في موقع إكسبو 2020 بدقة تامة وحرفية عالية، ليكشفوا النقاب عن السبب الرئيسي وراء اندلاع شرارة الحريق، والسر الذي أخفاه عامل ومهندس في الشركة العاملة في الموقع للتهرب من المسؤولية.

وكشف خبراء فحص آثار الحرائق بعد إجراء 12 تجربة علمية أن السبب وراء اندلاع الحريق هو «حدوث خلل مفاجئ في عمليات التلحيم لطرفي وصلتي أنبوبين في المبنى، وذلك لارتفاع درجة حرارة معدن سلك الملف الحراري ما أدى إلى التصاقها بالأنبوب وامتداد تأثيرها إلى مسار الأنبوب الداخلي مسببة الحريق»، مشيرين إلى أن عمليات اللحام أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة في الأنبوب إلى ما يزيد على 350 درجة مئوية، وحدوث اشتعال داخلي في يوم الحادثة، ما فند ادعاء عامل ومهندس في الشركة العاملة في الموقع بعدم وجود أي أعمال في المبنى لحظة اندلاع الحريق.

وكشفت عمليات البحث والتحري التي أجرتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الرسائل الخاصة المتداولة بين العمال، والتي تدعوهم إلى «الادعاء بعدم عملهم في موقع الحادثة لحظة وقوع الحريق»، فيما أعادت شرطة دبي محاكاة الواقعة بدقة وحرفية عالية بعد صدور نتائج التحقيق، وإقرار العامل والمهندس بوقوع عمليات اللحام في يوم اندلاع الحريق ومحاولة إخفائهما للوقائع الحقيقية.

احترافية ودقة

وأشادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو دبي 2020، بالجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم شرطة دبي، مؤكدة أن ما أبدته فرق العمل فيها من احترافية ودقة يشهد بالقدرات المتميزة التي تمتلكها، والتطور الكبير الذي تتمتع به منظومة عمل شرطة دبي على كافة المستويات.

وأضافت الهاشمي: «لا شك أن جهود منتسبي شرطة دبي وتفانيهم في توفير الأمن والسلامة في إكسبو تشكل عاملاً حيوياً وأساسياً لنجاحنا».

تعاون وتنسيق

وأثنى معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على الجهود الاستثنائية لخبراء فحص آثار الحرائق في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وإجرائهم لتجارب علمية دقيقة واحترافية للوقوف على السبب الحقيقي وراء وقوع الحريق، وتقديمهم لشرح وافٍ حول طريقة اندلاعه بدقة متناهية.

وأكد الفريق عبد الله خليفة المري أن قدرة إعادة تمثيل واقعة الحريق بدقة عالية بناءً على نتائج التحقيقات والتجارب العلمية، تعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في التعامل بحرفية عالية مع مختلف أنواع التحقيقات.

12 تجربة علمية

وأكد اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن خبراء فحص آثار الحرائق انتقلوا إلى مكان الواقعة فور تلقيهم بلاغ اندلاع الحريق، وباشروا مهامهم في معاينة المبنى الذي كان واحداً من ثلاثة مبانٍ في الموقع الإنشائي.

وأضاف: «في ظل حديث العاملين في الشركة عن عدم وجود أعمال إنشائية في المبنى، وضع الخبراء كافة السيناريوهات والافتراضات المتوقعة التي قد يكون أحدها السبب الحقيقي لاندلاع الحريق، ثم شرعوا في تنفيذ 12 تجربة علمية للكشف عن أيها قد يكون سبباً في اندلاع الحريق».

التعامل مع التفاصيل

وصف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، النتائج التي حققها خبراء فحص آثار الحرائق بالتعاون مع فريق التحريات والمباحث الجنائية، بـ«النوعية» في مجال التعامل مع تحقيقات الحرائق وكشف أسبابها، وإعادة تمثيل ومحاكات الواقعة بدقة بالغة، مشيداً بالجهود الجبارة لفريقي العمل اللذين تعاملا بحرفية عالية مع كافة التفاصيل الدقيقة في مسرح الحريق، وأخذ العينات وفحصها بدقة، ووضع السيناريوهات والافتراضيات وإجراء التجارب العلمية، وصولاً إلى صدور النتائج.



