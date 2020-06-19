شرطة أبوظبي تشارك في «الاستجابة الدولية لكورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في ندوة دولية عن بُعد تحت مظلة الانتربول حول «استجابة فيروس- كوفيدـ 19 للأشخاص المفقودين والطب الجنائي وتحديد هوية ضحايا الكوارث DVI».

وناقشت الندوة التي عقدتها منظمة الطب الجنائي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سبل تنسيق وتوحيد المعايير والخبرات الدولية الرائدة في مجال استجابة فرق تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI».

وقدم فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI» بإدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية رؤيته في الندوة التي أدارها الدكتور روبرت غرين من جامعة كينت بالمملكة المتحدة وبحضور أعضاء من إدارات مختصة بشرطة أبوظبي.

كما استعرضت التحديات والعيوب والاستراتيجيات وعرضت وجهات نظر مختلفة في علم الطب الجنائي وممارسات العمل غير الآمن والمخاطر، ونهج التعاون لإدارة الكوارث ذات الصلة بالأوبئة.