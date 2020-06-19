العثور على جثة ثلاثيني ولا شبهة جنائية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شرطة أبوظبي عن وقائع تغيب شاب مواطن ثلاثيني بتاريخ 12 مايو 2020، موضحة أنها عثرت على جثته في إحدى المناطق الصحراوية بمدينة العين، والتعرف على هويته من خلال «البصمة العشرية»، ولا توجد شبهة جنائية لوفاته.

وأوضحت أنها تستكمل حالياً التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة، نافية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، مشددة على ضرورة تحري مواقع التواصل الاجتماعي الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات، داعية أفراد المجتمع إلى عدم نشر وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الرسمية والموثوقة، وذات المصداقية.