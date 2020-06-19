القوات المسلحة تطلق مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية على المستشفيات

أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي على عدد من المستشفيات في الدولة لمدة ثلاثة أيام.

تأتي المبادرة ترجمة لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أشاد فيها بجهود الفرق والكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي في الدولة كافة من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين والذين يعملون على مدار الساعة في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حالياً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-9) باذلين أقصى جهودهم وطاقاتهم لحماية وخدمة كل إنسان يعيش ويعمل على أرض الإمارات حريصين على سلامة المجتمع الإماراتي بكل فئاته وتوفير بيئة صحية آمنة.

جانب من استعراضات سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية تبدأ "مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات" يوم بعد غد الأحد في مدينة أبوظبي، وذلك بالمرور الجوي على كل من مستشفى الرحبة ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى زايد العسكري ومدينة الإمارات الإنسانية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية. وبالنسبة لمدينة العين، سيتم المرور فوق مستشفى العين وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف إلى الساعة السادسة مساء. أما المرور الجوي لليوم الثاني فسيكون بمدينة زايد على مستشفى الظفرة وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويشهد اليوم الثالث المرور في كل من إمارة دبي من أمام مستشفى الكويت وإمارة الشارقة أمام المستشفى الكويتي وإمارة عجمان أمام مستشفى خليفة العام وإمارة أم القيوين أمام المستشفى الميداني وإمارة رأس الخيمة أمام المستشفى الميداني ومستشفى عبيد الله، وفي مدينة خورفكان أمام مستشفى خورفكان وفي إمارة الفجيرة أمام المستشفى الميداني ومستشفى مسافي، على أن يبدأ المرور من الساعة الخامسة والنصف إلى الساعة السادسة مساءً. تبدأ "مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات" يوم بعد غد الأحد في مدينة أبوظبي، وذلك بالمرور الجوي على كل من مستشفى الرحبة ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى زايد العسكري ومدينة الإمارات الإنسانية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية. وبالنسبة لمدينة العين، سيتم المرور فوق مستشفى العين وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف إلى الساعة السادسة مساء. أما المرور الجوي لليوم الثاني فسيكون بمدينة زايد على مستشفى الظفرة وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.ويشهد اليوم الثالث المرور في كل من إمارة دبي من أمام مستشفى الكويت وإمارة الشارقة أمام المستشفى الكويتي وإمارة عجمان أمام مستشفى خليفة العام وإمارة أم القيوين أمام المستشفى الميداني وإمارة رأس الخيمة أمام المستشفى الميداني ومستشفى عبيد الله، وفي مدينة خورفكان أمام مستشفى خورفكان وفي إمارة الفجيرة أمام المستشفى الميداني ومستشفى مسافي، على أن يبدأ المرور من الساعة الخامسة والنصف إلى الساعة السادسة مساءً.