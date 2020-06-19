محمد بن زايد يهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية

أبوظبي (وام)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً بأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته، سائلاً المولى تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يديم عليه الصحة والسعادة والعمر المديد.

ونقل سموه خلال الاتصال، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى جلالة ملك المغرب وتمنياته لجلالته تمام الصحة والسلامة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لأخيه جلالة الملك محمد السادس وتمنياته أن يسدد الله تعالى خطاه نحو الاستمرار في قيادته الحكيمة للمملكة المغربية الشقيقة لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق.

من جانبه أعرب جلالة ملك المغرب عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمــد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنياً له الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرفعة.