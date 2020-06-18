هزاع بن زايد: «عيال زايد» قادرون على صنع المستحيل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الثقة الكبيرة بقدرة «عيال زايد» على صنع المستحيل، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق رحلة الإمارات لاستكشاف المريخ في 15 يوليو المقبل عبر مسبار الأمل، جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «مع بدء العد التنازلي لانطلاق رحلة الإمارات لاستكشاف المريخ في 15 يوليو عبر #مسبار_الأمل، نتطلع بكل فخر لهذه اللحظة التاريخية التي تؤسس لمسيرة علمية وحضارية فارقة تتوّج عقوداً من القيادة الحكيمة والعمل الدؤوب والتخطيط الدائم والثقة الكبيرة بقدرة عيال زايد على صنع المستحيل».