عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع العراق

أبوظبي (وام)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية ووزير خارجية العراق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي بالتهنئة إلى معالي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي على منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد، أكد سموه ومعالي الدكتور فؤاد محمد حسين بكي الحرص على تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية العراق الشقيقة وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة، معرباً عن تمنياته للشعب العراقي الشقيق السلامة والاستقرار والرخاء.