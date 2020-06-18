نورة السويدي: الإمارات نموذج يحتذى في مواجهة «كوفيد- 19»

أبوظبي (وام)

أكدت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات وضعت الصحة العامة لأفراد المجتمع في مقدمة أولوياتها، لذلك قامت بوضع التدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة «كوفيد ـ 19»، ما جعلها من الدول السباقة في مكافحة هذا الفيروس، موضحة أن الإمارات أثبتت جاهزيتها للتصدي للفيروس وذلك من خلال استثمارها المستقبلي في القطاعات المختلفة كالصحة، والتعليم والبنية التحتية، والأمن الغذائي، فقد أعدت القطاعات المختلفة في الدولة خططاً مرنة لمواجهة هذه الجائحة بإشراف القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية الذي نظمته أمس الأول عبر المنصة الرقمية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث آثار فيروس «كوفيد ـ 19» على المرأة والفتاة حيث نقلت نورة خليفة السويدي تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وأمنياتها لجميع الدول والعالم أجمع بالرخاء والازدهار وأن تمر أزمة جائحة فيروس كورونا بأمن وصحة وسلام.

واستعرضت جهود دولة الإمارات في كافة المجالات للتصدي لجائحة «كوفيد ـ 19»، سواء تعلق الأمر بوضع السياسات والقرارات التي تصب في هذا الإطار أو اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية فضلاً عن الإحاطة الإعلامية اليومية لحكومة دولة الإمارات حول الفيروس والوضع الصحي. ولفتت إلى أن دولة الإمارات كانت مثالاً يحتذى به نظراً للإجراءات الاحترازية النموذجية التي تم اتباعها، حيث تم تطوير أكثر من 80 خدمة أسرية مقدمة من مختلف الجهات الرسمية في الدولة، إضافة إلى خدمات صحية والتطبيب عن بُعد لتحقيق أهداف الاستعداد للخمسين من خلال المواظبة على استدعاء كل ما هو جديد في القطاع الصحي إضافة إلى جهود المؤسسات والجمعيات الخيرية في الدولة للمساهمة بدعم المتضررين من جائحة كوفيد ـ 19 في الدولة.

وأشارت إلى أن الإمارات وعلى الرغم من إغلاق مطارات في جميع الدول وتعطيل حركة الملاحة حول العالم، لم تتردد للحظة في تقديم العون والمساعدات للشعوب المتضررة من الفيروس، فهو نهج متأصل في دولة أرسى دعائمها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا شيء يمكن أن يعترض طريقها في مد يد الخير ونجدة المستغيث.

شارك في الاجتماع الذي ترأسته المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية الدكتور محمد المنصور، مستشار الاتحاد النسائي العام، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية في دولة الإمارات، وإيمان الريسي، رئيس قسم المسائل الاجتماعية بإدارة حقوق الإنسان وفريق عملها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، إضافة إلى عدد من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء آليات شؤون المرأة والذين قدموا عروضاً لجهود دولهم على المستوى الوطني للتصدي للآثار الاجتماعية والسلبية على المرأة والفتاة جراء انتشار فيروس كوفيد ـ 19.