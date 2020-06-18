2000 رسالة إلكترونية توعوية بثلاث لغات في مصفح

أبوظبي (الاتحاد)

أرسلت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، 2000 رسالة إلكترونية توعوية بثلاث لغات، في إطار حملة توعوية إلكترونية بعنوان «حافظ على مظهر مدينتك»، استهدفت الملاك والمستثمرين والأفراد في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مصفح الذي يشمل: منطقة مصفح الصناعية، ومنطقة المفرق الصناعية، والضبعية، وحميم.

وهدفت الحملة لتطوير آليات العمل عَن بُعد، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بقوانين إمارة أبوظبي للحفاظ على المظهر العام، وتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع وتقديم خدمات مجتمعية وتوعوية متنوعة.

وعملت البلدية عبر الحملة على إرسال أكثر من 2000 رسالة توعوية إلكترونية إلى مختلف فئات المجتمع من الملاك والمستثمرين والأفراد عبر نظام «اس أم أس»، تتضمن عبارات توعية باللغات العربية، والإنجليزية، والأوردو، تحث على الالتزام بالقوانين للحفاظ على المظهر العام، وعلى المشهد الحضاري العصري الذي تتمتع به مدن إمارة أبوظبي.