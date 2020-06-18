بدء التسجيل في مدارس الشراكات التعليمية للعام الدراسي المقبل

إبراهيم سليم (أبوظبي)

حددت دائرة التعليم والمعرفة الشروط العامة للتسجيل في مدارس الشراكات التعليمية، للعام الدراسي 2020/‏‏‏‏‏‏ 2021، الممولة حكومياً ويديرها القطاع الخاص، حيث أعلنت عبر مواقعها فتح باب التسجيل للراغبين، وتشمل فئات الطلبة المؤهلين للتسجيل في مدارس الشراكات التعليمية، مواطني الدولة، وأبناء المواطنات، وأصحاب المراسيم الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحصول على جنسية الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي «للتسجيل في الصف الأول فما فوق».

وأوضحت الدائرة أنه يتم تسجيل الطالب في حالة استيفاء شروط السكن في النطاق الجغرافي للمدرسة المعتمد من قبل دائرة التعليم والمعرفة «قائمة بجميع النطاقات الجغرافية»، وأن يكون الطالب قد أكمل السن المقرر للقبول، والتقدم للتسجيل في المواعيد المحددة، وتقديم مستندات التسجيل، واستيفاء أية اشتراطات أخرى صادرة من قبل دائرة التعليم والمعرفة.

ودعت الدائرة المواطنين ومن تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل في «مدارس الشراكات التعليمية»، ويعتمد مشروع مدارس الشراكات التعليمية المنهاج الأميركي ويخدم طلبة المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي في مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، علماً أنه سيتم متابعة افتتاح الصفوف المدرسية الأعلى وفق تقدم الطلبة التعليمي من صف لآخر.

وحددت الدائرة سن القبول كالتالي: «4 - 5 سنوات: روضة أولى، 5 - 6 سنوات: روضة ثانية، 6 - 7 سنوات: الصف الأول، 7 - 8 سنوات: الصف الثاني، 8 - 9 سنوات: الصف الثالث، 9 - 10 سنوات: الصف الرابع، 10 - 11 سنة: الصف الخامس، والوثائق المطلوبة هي: وثيقة إثبات سكن: «ملكية البيت، عقد الإيجار موثق، فاتورة كهرباء، عقد إيجار صادر عن شرطة أبوظبي، بطاقة الهوية للطالب، شهادة ميلاد الطالب، بطاقة الهوية لولي الأمر، خلاصة قيد الأم لأبناء المواطنات (حملة الجنسية الإماراتية)، الوثائق والمستندات الثبوتية في حال كان ولي الأمر غير الأب، صورة من المرسوم الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة أو صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لأصحاب المراسيم، شهادة الانتقال في حالة الانتقال من إمارة أخرى، شهادة دراسية موثقة في حالة الانتقال من خارج الدولة، استمارة تسجيل مكتملة، استمارة تسجيل الطلبة أصحاب الهمم والمستندات المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمدارس والنطاقات الجغرافية في أبوظبي فيوجد 12 مدرسة وروضة، وتشمل مدرسة روضة عبدالله بن عتيبة، وتقع روضة عبد الله بن عتيبة في منطقة محمد بن زايد وتشغلها الدار للتعليم، ومدرسة عبد الله بن عتيبة. وتقع مدرسة عبد الله بن عتيبة في منطقة محمد بن زايد وتشغلها الدار للتعليم، مدرسة روضة البدور وتقع في منطقة محمد بن زايد وتشغلها الدار للتعليم، روضة الدانة وتقع منطقة محمد بن زايد، وتشغلها الدار، ومدرسة الدانة، والتي تشغلها الدار وتقع في مدينة محمد بن زايد، وروضة المشرف وتقع في جزيرة أبوظبي وتشغلها الدار.

وروضة النايفة وتقع في منطقة الفلاح وتشغلها«تعليم»، ومدرسة الريانة تقع في مدينة الفلاح وتشغلها الدار للتعليم، ومدرسة السلام وتقع في منطقة الفلاح وتشغلها«تعليم»، وروضة الولاء وتقع أيضاً في الفلاح وتشغلها«تعليم»، ومدرسة الوطن، وتقع في مدينة شخبوط وتشغلها«تعليم»، ومدرسة مبارك بن محمد وتقع في جزيرة أبوظبي وتشغلها الدار للتعليم.

أما في مدينة العين فهناك ثلاث مدارس، روضة الغدير وتقع في منطقة الشعبية، وتشغلها بلووم للتعليم، ومدرسة الجنائن وتقع في منطقة الشعبية، وتشغلها أيضاً بلووم للتعليم ومدرسة النرجس وتقع في عين الفايضة وتشغلها أيضاً بلووم للتعليم.