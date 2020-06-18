تبوأت مكانة تليق بنجاحاتها في مؤشرات التنافسية العالمية.. إمارات الريادة والتميز

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد مسؤولون وخبراء ومديرو شركات بالمراكز الريادية التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي كشف عن تصدر الدولة للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلالها المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وأكدوا أن الدولة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تواصل تعزيز مكانتها التنافسية والريادية، لتحقيق رؤيتها المئوية، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل الدول، مشيرين إلى أن هذا الإنجاز يستند إلى فكر قيادة تستشرف المستقبل، ومؤشرا يدل على نجاح تطلعاتها نحو التحول إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

وقالوا: إن الإمارات تبوأت مكانة تليق بإنجازاتها وتفوقت في مجالات عدة منها: التفوق في إدارة الأزمات، وتصدر دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، وغير ذلك من النجاحات التى شملت ميادين وقطاعات عدة بالدولة.





إنجاز يستند لفكر قيادة تستشرف المستقبل

دينا جوني (دبي)



عبّر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا عن فخره بما حققته دولة الإمارات باستمرار تصدرها مؤشرات التنافسية العالمية ومنها مؤشرات التعليم، مؤكداً أن هذا النجاح يعود إلى فكر قيادة حكيمة تستشرف المستقبل وتؤمن بضرورة الاستعداد له مسبقاً، وليس انتظاره، ويرتكز هذا الفكر على إيمان حقيقي بالإنسان وأهمية بنائه كثروة وقوة محركة للتنمية الوطنية، مشيراً إلى أن الإمارات ستبقى دوماً بلد الإنجاز والريادة وفخر لكل إماراتي وعربي.

وأضاف: أن الرؤية الاستشرافية للدولة أثبتت دائماً نجاحها وكما شهدنا كان «النموذج الإماراتي» من بين أنجح النماذج عالمياً في التعامل مع أزمة «كوفيد-19» على كافة المستويات محلياً وكذلك جهودها في الدعم على المستويات الإقليمية والعالمية، وهذا النجاح تجلى في كافة القطاعات منها قطاع التعليم، ففي حين أن ملايين الطلبة حول العالم لزموا منازلهم خلال انتشار وباء كورونا وأغلقت مدارسهم وجلسوا يترقبون العودة للدراسة، كان الطلبة في الإمارات يواصلون دراستهم من منازلهم بعدما تحولت مؤسسات التعليم وفي زمن قياسي إلى التعليم عن بُعد.

بدوره، أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي، أن تصنيف دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2020، وتصدرها لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو تتويج لجهود القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية وحُسن استشرافها للمستقبل.

وقال: لذا ليس غريباً أن تحقق الدولة المرتبة الأولى عالميًا في 23 مؤشراً على مستوى دول العالم، وتنال مراكز متقدمة في مؤشرات أخرى خاصة في مجال التعليم، حيث جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في عدد من المؤشرات منها الإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى الدولة، كما حققت المركز السادس عالمياً في مؤشر التعليم الأساسي والثانوي، وجاءت في المركز الثامن من حيث مؤشر نسبة التلاميذ إلى المعلمين في التعليم الثانوي. وأضاف: إن هذا التصنيف المتقدم لدولة الإمارات يعود لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ولجهود أبنائها المخلصين.



العويس: سجل برلماني حافل للمرأة الإماراتية

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تواصل تعزيز مكانتها التنافسية والريادية، لتحقيق رؤيتها المئوية وترسيخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم.

وأشار معاليه إلى أن تصدر دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، ضمن محور الكفاءة الحكومية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يؤكد المكانة المميزة التي تحظى بها المرأة في دولة الإمارات.

وبين معاليه أن هذا الإنجاز، هو احتفاء عالمي بالقرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في منح المرأة نصف عضوية المجلس الوطني الاتحادي.

وأشار معاليه إلى أن المرأة الإماراتية تمتلك سجلاً حافلاً في مسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات، حيث حازت على منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وترأست عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أنها حققت سابقة على المستوى الإقليمي بتولي رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي السادس عشر.

وبين معاليه أن للمرأة الإماراتية بصمات مميزة في خدمة الوطن، حيث إنها ومن خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، كانت صوتاً للأسرة والمجتمع، وعاملاً مهماً في صياغة ومناقشة تشريعات وقوانين لها انعكاسات بالغة الإيجابية، وساهمت في الوقت ذاته في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.