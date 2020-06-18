1.1 مليون فحص أجرتها «صحة»

منى الحمودي (أبوظبي)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» إجراء أكثر من مليون و100 ألف فحص كوفيد-19 لأكثر من 740 ألف مراجع حتى يونيو الجاري وذلك عبر شبكتها الموسعة خلال43 منشأة.

وأوضح الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات في شركة «صحة»، بأن مختلف الفرق عملت بلا كلل في ظل انتشار جائحة كورونا لضمان أعلى درجات الجاهزية والأمان وجودة الرعاية. حيث تلعب شركة أبوظبي للخدمات الصحية دوراً رئيسياً في التعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ توجيهات القيادة الإماراتية، والتي تهدف إلى تزويد جميع سكان أبوظبي بأفضل رعاية صحية.

وأكد الكعبي أن مرافق الرعاية الصحية في شركة «صحة» مزودة بأحدث القدرات وتمتلك أحدث التقنيات والمعدات واللوازم التي تمكن «صحة» من تحقيق قفزة نوعية من حيث الفحوصات ورعاية المرضى على أيدي كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات. منوهاً باتباع أعلى المعايير الدولية في التعامل مع المرضى المصابين بـ«كوفيد- 19»، بدءًا من الفحوصات الأولية، ومروراً بالعلاج والمتابعة، وحتى شفاء المريض ومغادرة المستشفى.

وأشار إلى أن «صحة» تجري الاختبارات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مراكز الفحص الوطنية التي أقيمت في جميع إمارات الدولة، وتشمل هذه المراكز فحص العمال بالقرب من مساكنهم في أبوظبي، والتي تم إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للكشف عن الفيروس.

وقال الكعبي تؤدي شركة «صحة» من خلال إدارتها التشغيلية، دوراً حيوياً في تطوير الخطط الوقائية للتعامل مع وباء كوفيد ـ19، وذلك من خلال زيادة بناء القدرات الاستيعابية وتغيير الممارسات، بالإضافة إلى المراقبة والإشراف المستمر على سلوك العمليات الميدانية والتأكد من أن ذلك يتم بشكل مثالي، كما تقوم الشركة بوضع الخطط التشغيلية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.