قنصلية الدولة في ملبورن تبحث المستقبل الصحي لما بُعد «كورونا»

ملبورن (وام)

نظمت القنصلية العامة للدولة في ملبورن الاجتماع المرئي الأول مع جامعة موناش الأسترالية ضمن سلسلة من حلقات النقاش التي تعقد عن بُعد لتعزيز دور الدبلوماسية الصحية للإمارات تحت عنوان «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد- 19» برعاية عبد الله علي عتيق السبوسي سفير الدولة لدى أستراليا.

وبحث الاجتماع الذي جاء بإشراف مباشر من الدكتورة نريمان الملا قنصل عام الدولة في ملبورن، تعزيز العلاقات الإماراتية الأسترالية في القطاع الصحي وإيجاد الفرص المناسبة للتعاون بين الطرفين بعد انحسار الجائحة.

وفي مستهل الحديث قال السفير، إن دولة الإمارات تعاملت بكفاءة عالية وحرفية في مواجهة انعكاسات تحول فيروس كورونا المستجد إلى جائحة عالمية، حيث حققت الدولة استجابة متميزة من خلال تنظيم الحملة الوطنية للتعقيم، وإطلاق منصة «وقاية» الإلكترونية وتكثيف حملات التوعية بالنظافة العامة والتباعد الجسدي، مشيراً إلى أن الدولة حققت صدارة عالمية في عدد الفحوصات المخبرية بإنجاز أكثر من ثلاثة ملايين فحص.

وتطرق إلى جهود دولة الإمارات الإنسانية في دعم الكثير من الدول حول العالم من خلال إرسال الإمدادات الطبية والغذائية، مؤكداً أن هذا نهج إنساني متأصل في سياسة دولة الإمارات منذ تأسيسها.

وأشاد بجهود الحكومة الأسترالية وإدارتها لاحتواء الوباء وتطبيق الإرشادات والقيود الاحترازية على المواطنين والمقيمين في أستراليا على حد سواء والدور الإستراتيجي الذي لعبه كل من خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين والشرطة لحماية الدبلوماسيين بشكل خاص.

من جانبها أشارت الدكتورة نريمان الملا إلى تجربة دولة الإمارات في اكتشاف وتطبيق العلاج بالخلايا الجذعية على المصابين بـ«كوفيد- 19» والنتائج الأولية الواعدة في هذا المجال، ورأت أن العلاج بالخلايا الجذعية قد يحل في المستقبل محل التطعيمات التقليدية.

من جانبه أكد الدكتور أمين الأميري أن العلاج بالخلايا الجذعية يمكن أن يكون علاجاً للكثير من الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض الشرايين وأمراض الدم في العالم.

وفي هذا الصدد تطرق البروفيسور بيتر كيري إلى آخر الأبحاث العلمية في هذا المجال والمستجدات في توفير دعم لعلاج مرضى «كوفيد- 19» في أستراليا، وإلى فرص التعاون مع المراكز والمستشفيات في الدولة.

الحضور

حضر الجلسة من جانب دولة الإمارات كل من الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعدة لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة والدكتورة أسماء المناعي مديرة دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي، والدكتورة وديعة شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث والدكتور عبدالمجيد الخاجة مستشار قسم التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي، والدكتور فهد المرزوقي الرئيس الإداري في مستشفى كليفلند كلينك أبوظبي والبروفيسور مراد توزكو الرئيس التنفيذي للمكتب الأكاديمي ورئيس معهد القلب والأوعية الدموية في مستشفى كليفلاند.