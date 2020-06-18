«وكيل الدفاع» يشهد حفل تخريج الدورة السابعة لدارسي كلية الدفاع الوطني

أبوظبي (وام)

شهد مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، حفل تخريج الدورة السابعة لدارسي كلية الدفاع الوطني، الذي جرى مساء أمس الأول، ونظراً للظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم، وحرصاً من الكلية على الاحتفاء بأبنائها وبناتها الخريجين والخريجات، تجسيداً لما بذلوه من جهود وإنجازات تعتز وتفخر بها الدولة وحفاظاً على سلامتهم.. اتخذت الكلية كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المدروسة، حفاظاً على سلامتهم.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد الكلية اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي كلمة رحب فيها بمطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، راعي الحفل.

وقال: «يسرني أن أرحب بكم في حفل تخريج دورة الدفاع الوطني السابعة، لينضم إلى خريجي الكلية فوج جديد من أبناء الوطن الأوفياء الطامحين للاستمرار في المشاركة المخلصة لتحقيق رؤية قيادة وطننا المعطاء، وحماية مكتسباته وإنجازاته بكافة الموارد المتاحة ومهما كانت التحديات والصعاب».

وأضاف اللواء ركن طيار رشاد السعدي أنه في ظروف حاضرة مختلفة غير مسبوقة.. نحتفل اليوم بإنجاز جديد لمؤسسة وطنية هي رمز للتضحيات الجسام الشاخصة في واحة الكرامة وميادين الشرف.. إنها قواتنا المسلحة رمز العزة والمجد والإباء، ومنبع العطاء اللامحدود.

وأكد أن الإمارات اختارت أن تتخطى الزمن، تحت راية قيادة تمسك بزمام المبادرة في شتى المجالات، وتعزز موقعها الريادي في قيادة الإيجابية والطموح؛ إذ ضربت دولة الإمارات مع التاريخ موعداً يسجل حضورها اللافت للتعامل مع أزمة صحية عصفت بالعالم، ونالت دولتنا استحقاق جدارة وتقدير عالمي وهي تعبر الجائحة، وتدعم الإنسانية.

وأكد أن كلية الدفاع الوطني تواكب العصر، وتستشرف المستقبل، وأصبحت علامة مميزة على خريطة العلوم والدراسات الاستراتيجية التي تعنى بالأمن الوطني، والعمل على مد جسور الفكر الاستراتيجي اللازمة لفهم أسس التحليل والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية.

عام الاستعداد للخمسين

ورفع قائد الكلية أسمى آيات الولاء والشكر والتقدير مقروناً بالعرفان للقيادة الرشيدة التي تولي الكلية اهتماماً خاصاً يتجسد في استمرار متابعة وتوجيهات سموهم النيرة، ودعمهم اللامحدود، وهذا إنما يحتم علينا صادق العمل، وأن نظل دوماً عند حسن ظن قادة الوطن.. رموز عزته ومنعته.. وسر تميزه ورخائه.

وفي ختام الحفل، قام مطر سالم علي الظاهري بتوزيع شهادات الدورة في مجال الدراسات الاستراتيجية والأمنية على الخريجين، ثم التقطت له والخريجون الصور التذكارية، وهنأهم بنجاحهم، وتمنى لهم مزيداً من التفوق والنجاح، كل في موقعه، من أجل خدمة وطنه ومجتمعه والإسهام بتطور ونهضة دولتنا العزيزة في شتى المجالات.

حضر الاحتفال عدد من كبار القادة والضباط من القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع.

الصرح الوطني الشامخ

من جانبهم، أعرب الخريجون عن فخرهم واعتزازهم بالالتحاق بهذا الصرح الوطني الشامخ لاكتساب العلوم والمعارف المتنوعة، وممارسة المهارات الفكرية المتعددة، وتطوير مفاهيم العمل الوطني المشترك، وتبادل الخبرات فيما بين الدارسين والمدرسين.