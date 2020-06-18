%8 نمو الواردات الغذائية في أبوظبي

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن نمو حجم الواردات الغذائية، خلال الفترة من مارس إلى مايو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الكميات الواردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للإمارة 357.7 ألف طن، بارتفاع بلغ 7.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2019، والتي قدر فيها حجم الواردات الغذائية عبر المنافذ الحدودية للإمارة بنحو 332.3 ألف طن، مؤكدةً أن هذا النمو يترجم حرص القيادة الرشيدة على بناء وإدارة مخزون استراتيجي مستدام من السلع الغذائية، والحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائية في كافة الظروف والأوقات لضمان إرساء منظومة الأمن الغذائي، ووصول غذاء آمن وسليم للمجتمع.

وأضافت الهيئة، أن هذه الواردات جاءت عبر 14.312 شحنة، أشرفت الهيئة على إجراءات دخولها إلى الإمارة خلال الفترة من مارس إلى مايو من العام الجاري، لافتةً إلى أنها رفضت نحو 78.7 طن من المواد الغذائية، لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، حيث تخضع كافة الشحنات الغذائية لإجراءات مكثفة للتحقق من سلامتها، تتضمن الكشف والتحليل والمطابقة، وتسهيل عملية عبورها للحفاظ على أعلى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، بما يعزز رفاهية وسلامة المجتمع.

وتحرص الهيئة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، والتي تضمن أمن وسلامة المواد الغذائية في إماراة أبوظبي، سواء من خلال التأكد من سلامتها قبل دخولها الدولة، أو خلال عمليات البيع والتداول داخل منافذ البيع في أبوظبي.

وكانت الهيئة، قد أصدرت دليلاً بثلاث لغات، خاصاً بالإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل الآمن مع الغذاء أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وخدمات توصيل واستلام المنتجات الغذائية في ظل الظروف العالمية الراهنة، وألزمت الهيئة كافة المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، بجملة من التدابير الاحترازية، تماشياً مع الإجراءات والجهود الحكومية.