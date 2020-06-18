دورة «اعتماد للمشاريع المنزلية» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة الشارقة، من خلال إدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي في قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، الدورة الأولى من نوعها في مجال سلامة الغذاء عن بُعد، وهي رخص اعتماد لأصحاب المشاريع التجارية المنزلية.

وأكد ثابت الطريفي، مدير عام البلدية، أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم مبادرات الشباب والمرأة والنهوض بدور المواطنات العاملات من المنزل ولمساندة جهود المواطنين للاستثمار في المشاريع المنزلية الصغيرة.

ومن جانبها، أوضحت الشيخة شذا المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن برنامج الشارقة لسلامة الأغذية يقوم بتدريب المسؤولين من أصحاب المشاريع التجارية المنزلية في مجال الغذاء للحصول على شهادة رخص الاعتماد.

وبدورها أكدت الشيخة مها المعلا، رئيس قسم تقييم المطابقة، أن الهدف من هذا التدريب هو ضمان استمرارية تطبيق برنامج الشارقة لسلامة الغذاء وتطبيق الممارسات الصحية الجيدة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة من الدورة لمواصلة مسارهم نحو استثمار المشاريع وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث قامت إدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي بإعداد دليل إرشادي لأصحاب هذه المشاريع، لتسهيل وتوضيح إجراءات التسجيل في الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد.

وأشارت المعلا إلى أنه تم توفير رابط يمكّن منتسبي الدورة من أداء الاختبار إلكترونياً والحصول على النتائج فور انتهائهم من الاختبار، وقد لاقت الدورة إقبالاً من أصحاب المشاريع المنزلية، حيث سهلت عليهم عملية الدفع والحضور للقاعة التدريبية، والحضور لتسلم الشهادة، وتم إرسال رابط للناجحين لتحميل شهادة رخص الاعتماد الخاصة بهم.