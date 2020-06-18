3 قطع مغناطيس في معدة طفل

أبوظبي (الاتحاد)

خضع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات لعملية جراحية طارئة في «ميديكلينيك» بأبوظبي، بعد بلعه ثلاث قطع مغناطيس، حيث تم إحضار المريض من قبل عائلته إلى وحدة الرعاية العاجلة في المستشفى وهو يشكو من آلام شديدة في البطن ونوبات متكررة من القيء.

وبعد إجراء فحوصات الأشعة السينية، تبين وجود ثلاث قطع مغناطيس في بطن الطفل، ولهذا السبب تم استدعاء الدكتور عادل الجنيبي استشاري جراحة الأطفال لمعاينة الطفل، وتم إجراء جراحة طارئة للطفل، بعد وضعه تحت تأثير التخدير العام من قبل فريق متعدد التخصصات، في غضون 45 دقيقة من حضور الطفل إلى المستشفى، وتمت إزالة قطع المغناطيس الثلاث بنجاح.

وقال الدكتور الجنيبي: تمكنا من استخراج قطع المغناطيس الثلاث بنجاح، والتأكد من سلامة واستمرارية الأمعاء، باستعمال تقنية الجراحة التنظيرية، حيث تم إجراء العملية من خلال ثقوب صغيرة في جدار البطن، دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة مع شقوق طويلة. وكانت قطع المغناطيس الثلاث متوزعة بين المعدة والأمعاء الغليظة، وتجذب بعضها بعضاً، مما سبب انسداداً في الأمعاء، كما تمت ملاحظة بداية تكوّن انثقاب في الأمعاء الدقيقة.