«الداخلية» تدعو لتعزيز الوقاية في بيئة العمل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية لتعزيز السلامة والوقاية في بيئة العمل للحد من انتشار جائحة كورونا.

كما قدمت عدداً من الإرشادات لتعزيز السلامة والوقاية قبل القدوم للعمل، كالالتزام بالبقاء في البيت عند الشعور بأي من أعراض الإصابة، ووضع الكمامة قبل المغادرة من المنزل، وتجنب المصافحة، وترك نوافذ المركبة مفتوحة لمدة 15 دقيقة على الأقل، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي أثناء التنقل، وعدم الاستعجال في تثبيت الحضور وتجنب المزاحمة.

وناشدت المجتمع إلى الالتزام باستخدام كمامات الوجه، والمحافظة على غسل اليدين وتعقيمهما باستمرار، والالتزام بمسافة آمنة لضمان التباعد، وعدم استخدام أجهزة وأدوات العمل الخاصة بالموظفين الآخرين، والقيام بإحضار الطعام الشخصي من البيت، واستخدام العبوات البلاستيكية والتخلص منها بشكل آمن. ونوهت بضرورة التخلص من كمامات الوجه المستخدمة في الصناديق المخصصة لها، والحرص على التعقيم والنظافة وتغيير الملابس بشكل آمن وعدم مصافحة الأهل، وممارسة الرياضة، وأخذ قسط وافر من النوم والراحة، واتباع نمط سليم من التغذية.