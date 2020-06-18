دوريات ذكية لتعزيز السلامة المرورية

أبوظبي (الاتحاد)



بدأت شرطة أبوظبي نشر دورياتها الذكية المطورة القادرة على رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، والسرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وضبط المركبات منتهية الترخيص والمطلوبة. وأشارت إلى أن الدورية الذكية لديها أنظمة تقنية متقدمة لضبط مجموعة من المخالفات بشكل آلي، وإشعار المخالفين بها من خلال الرسائل النصية، داعية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقانون السير والمرور وإرشادات السلامة المرورية. وكانت شرطة أبوظبي، كشفت لأول مرة عن دورياتها الذكية ضمن معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» ضمن جهودها الحثيثة لدعم خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية والأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً.