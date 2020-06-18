مكتوم الشريفي: 97% التزام الجمهور ببرنامج التعقيم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، التزام أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين ببرنامج التعقيم الوطني، لافتاً إلى أن النتائج طيبة والوضع الصحي تحت السيطرة.

وأشار إلى أن نسبة التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية بلغت 97%.

وأضاف أن هناك نتائج مهمة جداً ومن ضمنها تمكين الجهات الصحية من إجراء الفحوص في مناطق أبوظبي الشاملة وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين واستكمال التقصي النشط في مناطق الكثافة السكانية والمحافظة على النتائج الإيجابية، وذلك من خلال خفض أعداد المرضى الموجودين في المعازل الصحية ومواقع العزل والعناية المركزة.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر حاليا مواجهة الفيروس والمحافظة على عدم انتشاره في المجتمع، لافتاً إلى أن بقية الأمور الأخرى تتم معالجتها عن طريق اللجنة المختصة, وذلك عن طريق وضع حلول لكل إشكالية ومقترح.

ودعا أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين إلى التعاون لأن فترة انتهاء الفيروس غير محددة حيث أنه لابد من الالتزام بالتدابير الاحترازية والتباعد الجسدي.