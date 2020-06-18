شرطة الفجيرة تطلق «أنا أتعهد»

الفجيرة(الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلةً بفريق التطبيقات الخضراء، الحملة البيئية الخامسة على التوالي، بعنوان: «أنا أتعهد»، عن بعد، لنشر وتعزيز الثقافة البيئية للمجتمع، من خلال التعهد البيئي للمحافظة على بيئة مستدامة.

وأوضحت النقيب خلود الخالدي، رئيس الفريق، أن إطلاق المبادرة يتماشى مع الخطة التشغيلية للتطبيقات الخضراء، وتحقيقاً لأهداف القيادة في المجال البيئي، من خلال إطلاق حزمة من الأنشطة البيئية التوعوية، واستقطاب أحدث الأساليب الابتكارية لنشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، والتي استهدفت 1000 مشارك.

وأشارت النقيب الخالدي، إلى أن حملة «أنا أتعهد»، تتضمن حزمة من الأنشطة البيئية، المتمثلة في الاهتمام بزراعة الأشجار، وترشيد استخدام المياه والكهرباء، وعدم إلقاء القمامة إلا في الأماكن المخصصة.