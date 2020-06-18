محاكمة موظف بتهمة ترويج مخدرات

تحرير الأمير (دبي)

نظرت محاكم جنايات دبي، أمس، في عدد من القضايا المتعلقة بتعاطي وترويج المخدرات، حيث أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً خليجياً يبلغ من العمر 41 عاماً إلى محكمة جنايات دبي، بتهمة تسهيل تعاطي مؤثرات عقلية لأنثى، والمعاقب عليها من القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما وجهت النيابة لزائر نيجيري تهمة جلب وحيازة مخدرات، عبارة عن 23 كبسولة بلاستيكية تحتوي على الكوكايين، وأمرت بحبسه، ووفق تحقيقات النيابة، شهد مفتش أول إدارة جمارك دبي أنه أثناء تواجده على رأس عمله، اشتبه بحقيبة المتهم، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على كيلو جرام كوكايين.

وعلى صعيد متصل، أحبطت شرطة دبي تمرير 84 كبسولة بلاستيكية تحتوي على الكوكايين، فيما وجهت النيابة للمتهم جناية نقل مادة مخدرة بطريق الترانزيت، وأحالته لمحاكم دبي، كما أمرت بحبسه.

وفي القضية الثالثة، أحالت النيابة تاجراً بنغالياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة جلب وحيازة 50 قرصاً يحتوي على مادة ميتامفيتامين وتسهيل تعاطي مؤثر عقلي للغير وأمرت بحبسه، ووفق التحقيقات، أفاد رقيب بالإدارة العامة للبحث الجنائي أنه أثناء الجولات التفقدية المعتادة التي يقوم بها القسم، وبالمرور إلى أحد الفنادق، لاحظ وجود المتهم برفقة آخر في حالة ارتباك، فتم التوجه إليه، فحاول الفرار، وعند القبض عليه قام برمي لفافة أخرجها من جيبه ورماها على الأرض، فتبين احتواؤها على مجموعة أخرى من الأقراص، وبسؤاله اعترف أنه جلبها من موطنه، بقصد بيعها.