«مكافحة المخدرات» يناقش مؤشرات الأداء

دبي(وام)

ناقش مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة - خلال الاجتماع الذي ترأسه عن بُعد، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس المجلس - نتائج مؤشرات الأداء حول قضايا المخدرات للربع الأول من العام الجاري 2020م، مقارنة بالعام الماضي 2019م، ومعدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وأعداد المتهمين الذين تم ضبطهم فيها، وما تم تحقيقه من المستهدفات. حضر الاجتماع، العميد سعيد توير السويدي، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

وشدد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على ضرورة بذل الجهود، وتسخير كافة الإمكانيات للتصدي لمروجي المخدرات، مشيراً إلى أن رجال المكافحة على مستوى الدولة يبذلون جهوداً كبيرة للوقوف أمام كل المحاولات التي يبتكرها مهربو المخدرات ومروجوها. واستعرض المجلس إجراءات الضبط المتخذة لمواجهة بعض الأساليب الإجرامية المتبعة في تهريب المخدرات عبر الوسائل الإلكترونية، وما تم تحقيقه من مستهدفات في عمليات ضبطها.