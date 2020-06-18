25 ألف كمامة للجمهور في عجمان

عجمان(الاتحاد)

أقامت القيادة العامة لشرطة عجمان عدة نقاط لتوزيع كمامات الوجه شملت مرتادي الشواطئ والمشاة في مختلف مناطق الإمارة ومراكز الخدمة والشركات والسكنات العمالية، وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة الجمهور.

وقال الرائد فؤاد يوسف الخاجة رئيس قسم المرور والدوريات إن رجال الشرطة على مستوى الإدارات في القيادة قاموا بدور فعال منذ بدء أزمة كورونا بتوزيع ما يقارب 25 ألف كمامة وجه على أفراد الجمهور مرتادي الشواطئ، والمارة، وممارسي الرياضة بالإضافة إلى المتعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص ومراكز الشرطة، إلى جانب التوزيع على فئة العمال في الشركات والسكنات العمالية.