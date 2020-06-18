تعزيز ثقافة احترام القانون في المجتمع

أبوظبي ( الاتحاد)

دعا مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، إلى نشر وتعزيز ثقافة احترام القانون لدى مختلف شرائح المجتمع، ورفع الجانب التوعوي للعلم بالقانون، وإدراجه في تربية الأبناء بطريقة مبسطة ضمن مسؤولية أولياء الأمور، لما له من أثر إيجابي في رفع الثقافة القانونية لدى الأجيال.

وقال العميد الدكتور عبدالله الشامسي مدير مكتب احترام القانون بوزارة الداخلية، إن العلاقات الإنسانية بنيت على أسس وقواعد قانونية تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع، حيث يسعى القانون إلى تنظيم علاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض، ويرسم الحقوق والواجبات. وأكد حرص الوزارة على نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، لتعزيز التنمية الحضارية، والحفاظ على المكتسبات عبر جيل واعٍ ملم بحقوقه وواجباته، مشيراً إلى أن مكتب ثقافة احترام القانون، يعمل على إيصال رسالة الوزارة إلى المجتمع، ويسهم في رفع مستوى الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة احترام القانون.

وقال إنه من المهم، إيصال الرسالة القانونية بطريقة مبسطة ومفهومة، لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، كضرورة مجتمعية للتأثير في أسلوب حياة الأفراد وفي سلوكياتهم بصورة إيجابية تعمق مفهوم المواطنة الإيجابية، وتعمل على تعزيز المسؤولية المجتمعية.