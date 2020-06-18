رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين سلطان النعيمي مديراً عاماً لـ«الإمارات للدراسات»

أبوظبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتور سلطان محمد النعيمي، مديراً عاماً لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

والدكتور سلطان النعيمي من الباحثين البارزين في الشؤون السياسية، وله العديد من الكتب والمؤلفات البحثية السياسية والأدبية، وهو حاصل على الدكتوراه في الفكر السياسي، وأستاذ مشارك وعضو هيئة التدريس في جامعة أبوظبي، وعضو اللجنة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب.

ويعد مركز الإِمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من المراكز البحثية ذات المكانة المرموقة إقليمياً ودولياً في مجال الدراسات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

سلطان النعيمي

سلطان النعيمي في سطور

خبير الشؤون الإيرانية.

باحث إماراتي في الشؤون السياسية.

عضو هيئة التدريس في «جامعة أبوظبي».

عضو «اللجنة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب».

عضو في اللجنة الاستشارية في «مجلة الدراسات الإيرانية» التي يصدرها «مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية».

شارك في لجنة إعداد منهاج «كلية الإمارات الدبلوماسية».

قدم عدداً من المحاضرات في عدد من المؤسسات والوزارات.

صدر له عدد من المؤلفات والمجموعات القصصية.

حاصل على دكتوراه في الفكر السياسي الإيراني.

حاصل على درجة الليسانس في اللغة الفارسية وآدابها من جامعة عين شمس.