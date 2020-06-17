86 ألف مرة تحميل لعبة «حقوقي ومسؤولياتي»

دبي (وام)

قال العميد عارف أهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إن عدد مرات تحميل اللعبة الذكية «حقوقي ومسؤولياتي»، التي أطلقتها الإدارة العام الماضي لتوعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم وفق أساليب ترفيهية وتربوية حديثة، بلغ 86 ألفاً و610 مرات عبر متجرَي «آبل ستور»، و«غوغل بلاي».

ويتوجه التطبيق الذكي للأعمار بين 5 و14 عاماً، بقصد توعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم القانون، وواجباتهم وفق أساليب ترفيهية وتربوية شائقة، ترفع من مستوى إدراكهم بطريقة ابتكارية ونوعية.