«الرحمة الخيرية» تطلق مبادرة بناء مسجد في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أطلقت الرحمة للأعمال الخيرية مبادرة لبناء مسجد داخل الدولة يحمل اسم المرحوم عيسى خلف إبراهيم الزعابي، بعد تخصيص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية برأس الخيمة لأرض في منطقة الظيت الجنوبي.

وقال عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للرحمة للأعمال الخيرية إن تكلفة المسجد تصل إلى مليون ونصف المليون درهم، وتأتي تقديراً لمنزلة الفقيد ولعطائه الإنساني والخيري.