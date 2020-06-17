«دبي للمستقبل» تستشرف تحديات النظام الصحي

دبي (الاتحاد)

استعرض تقرير «الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل الصحة»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل، بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة، أبرز الاتجاهات والتغيرات التي سيشهدها القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة، وكيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز قوة الأنظمة الصحية وزيادة مناعتها، وذلك ضمن سلسلة تقارير استشرافية تعدها المؤسسة حول مستقبل القطاعات الحيوية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسلط التقرير الضوء على جهود دولة الإمارات ودول المنطقة لتعزيز كفاءة نظمها الصحية خلال أزمة تفشي فيروس كوفيد -19، واستخلاص الدروس اللازمة لتطويرها بعد انتهائها، والاستعداد بصورة أفضل لأي جائحة محتملة في المستقبل.

وقال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة: إنه في أصعب الفترات والأزمات والحروب التي شهدها العالم في مراحل مختلفة من حياة الناس، كانت هناك انفراجة، وكان هناك ازدهار. لكن هذا لا يحدث بطبيعة الحال إلا بعد المراجعة والتقييم، ومن ثم التخطيط السليم المبني على خلاصات منطقية وواقعية.

وأوضح أن الأزمة وضعت النظم الصحية في دول العالم تحت التقييم، وجعلت الكثير من الدول التي واجهت صعوبات في التعامل مع (كوفيد- 19) تعيد النظر في سياساتها وخططها، مع قياس كفاءة مستشفياتها ودرجة جاهزية كوادرها الطبية.

من جهته، قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «إن توجيهات قيادة دولة الإمارات بضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية لمواجهة تحديات «كوفيد-19»، شكلت الحافز الأكبر لفريق العمل في المؤسسة لتكثيف الجهود، والبدء بشكل فوري بالعمل على عدة مشاريع تدعم جهود القطاع الصحي، واستشراف أبرز التحديات والفرص المستقبلية، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع».

وأضاف: «حرصت مؤسسة دبي للمستقبل على توظيف كافة طاقاتها وبرامجها ومشاريعها في خدمة القطاعات الرئيسة في الدولة بشكل عام، والقطاع الصحي بشكل خاص، منذ بداية تفشي جائحة كورونا المستجد، وبادرت للتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة العاملة في قطاع الخدمات الصحية، لتطوير أفكار ومشاريع مبتكرة تعزز من قدرة أداء القطاع الصحي»، مشيراً إلى أن التقرير هدف إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة في المستقبل القريب والبعيد، وضرورة تسريع تبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات الناجحة في الأنظمة الصحية حول العالم.

وتوقع التقرير أن يزداد الاعتماد على «التطبيب عن بُعد» في المستقبل، ليحصل عدد أكبر من المرضى على الاستشارات الصحية الأولية عبر الإنترنت، أو الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير بروتوكولات أمنية واضحة، مثل مواصفة أمن المعدات الطبية التي أطلقها مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، سيكون ركيزة لحماية خصوصية المرضى وتوفير معلومات صحيحة.

وأشار إلى زيادة متوقعة في استخدام التقنيات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية لإنتاج الإمدادات الطبية، ومن أهمها الطباعة ثلاثية الأبعاد التي يمكن توظيفها في صناعة الكمامات والأقنعة وصمامات الأكسجين، والخلايا والمواد الحيوية التي تتكون منها الأنسجة البشرية، فيما سيشهد العالم اهتماماً أكبر للطلاب، بدراسة الأوبئة والمجالات الصحية والطبية عموماً.