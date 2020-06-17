راشد العوضي مديراً تنفيذياًً لأكاديمية الإعلام الجديد

دبي (الاتحاد)

تقرر تعيين راشد العوضي مديراً تنفيذياً لأكاديمية الإعلام الجديد، المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو، إقليمياً وعالمياً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد افتتح مؤخراً الأكاديمية التي تستهدف تجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام الجديد، والانتقال بالكوادر المواطنة لمستوى احترافي جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تأهيل وبناء قدرات خبراء ومديري التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك تدريب وإعداد مؤثرين جدد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل احترافي.

وقال العوضي: «تشرفت بتعييني مديراً تنفيذياً للأكاديمية، وأسعى من خلال هذه المهمة التي جرى تكليفي بها إلى تسخير كل ما لديّ من خبرات لخدمة الأهداف التي تم إطلاق هذه المؤسسة التعليمية الواعدة لتحقيقها، وذلك بالشراكة مع فريق العمل المميز من أكاديميين وخبراء ومؤثرين يحظون بمكانة وشهرة دولية واسعة، بالإضافة إلى ممثلين لأهم 4 شركات عالمية في مجال الإعلام الجديد، وهي (فيسبوك، وتويتر ولنكد، إن وغوغل)».

ويمتلك العوضي أكثر من 18 عاماً من الخبرة في التسويق والاتصال، وقبل تعيينه مديراً تنفيذياً لأكاديمية الإعلام الجديد، تولى العوضي منصب نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصال في مركز دبي المالي العالمي، حيث قاد عمليات التحول نحو اعتماد الوسائط الرقمية وتسويق المحتوى.