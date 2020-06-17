1000 رسالة شكر لأبطال خط الدفاع الأول بدبي

دبي (الاتحاد)

وجّه الزوار والمتسوقون لـ«ابن بطوطة مول»، نحو ألف رسالة شكر لأبطال خط الدفاع الأول بدبي، على جهودهم الاستثنائية في مواجهة فيروس كوفيد- 19، وذلك من خلال توقيعهم على اللوحة التكريمية العملاقة. وسجّل الزوار والمتسوقون رسائل شكر مليئة بالحب، على اللوحة البالغة مساحتها 40 متراً مربعاً – المخصصة للكوادر الطبية، والسائقين، والعلماء، وموردي الأغذية، وفرق التعقيم – وذلك خلال نصف يوم فقط.

والآن، يتم تركيب لوحة أخرى تبلغ ضعف حجم اللوحة الأولى في ردهة فارس، والتي ستكون جاهزة لجمع أكثر من 700 توقيع إضافي نهاية عطلة الأسبوع الجاري. وقالت جيل سانجستر، مديرة الأصول في «نخيل مولز»: «لقد حققت اللوحة التكريمية العملاقة لجمع التواقيع، إقبالاً كبيراً من قبل الزوار والمتسوقين، وبناءً عليه قمنا بتجهيز لوحة أخرى بضعف حجم الأولى، يسعدنا أن نرى مشاركة العديد من الزوار والمتسوقين، للتعبير عن تقديرنا لجهود وتفاني أبطال خط الدفاع الأول بدبي، على جهودهم الاستثنائية في هذه الأوقات الصعبة».

وأضافت: «تأتي اللوحة التكريمية العملاقة مكملةً للعديد المبادرات الأخرى في مراكز التسوق التابعة لنا، بما في ذلك حملة «شكراً أبطالنا»، التي تقدم بطاقات هدايا وتذاكر سينما مجانية وخصومات للكوادر الطبية، وتستمر طوال شهر يونيو الجاري».