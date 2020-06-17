490 مليون درهم لمشاريع عقارية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ذكرت ورشة نظمتها بلدية مدينة أبوظبي، اعتماد صرف دفعات وأرباح مشاريع عقارية بقيمة 490 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، وأن عدد حسابات الضمان الموثقة في النظام بلغ 45 حساب مشروع على الخريطة، بقيمة تفوق الـ50 مليار درهم، مشيرة إلى اعتماد كفالات بنكية لشرط حسن التنفيذ لـ6 مشاريع عقارية تقارب الـ50 مليون درهم للربع الأول كذلك.

وعقدت البلدية ورشة عمل أمناء الحساب عن بُعد عن طريق «مايكروسوفت» تيم، بمشاركة أهم المطورين العقاريين الرئيسيين والفرعيين، والبنوك، والشركات الهندسية، والمدققين الماليين؛ بهدف تحسين الخدمات الذكية لصرف الدفعات عن طريق المنصة الذكية «سمارت هب».

وناقشت الورشة آلية صرف أرباح المشاريع العقارية والكفالات البنكية بعد إتمام المشروع نسبة إنجاز 60% فما فوق لتحقيق أعلى مستويات الرضا، والتشجيع المستمر للتطوير العقاري في إمارة أبوظبي، كما حثت المطورين على ضرورة تقديم جميع عقود البيع والشراء لأمناء الحساب، مع الالتزام بجميع الملاحظات الخاصة بإيداعات مبالغ التمويل والكفالات البنكية.