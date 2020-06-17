المنصوري والنيادي لسلطان بن سلمان: نجاحك يلهمنا

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء تغريدات رائدي الفضاء هزاع المنصوري، وسلطان النيادي أمس، بمناسبة الذكرى السنوية لمهمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود إلى الفضاء. وفي تغريدة لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري قال: «عندما كنت صغيراً، علّمتني مهمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود إلى الفضاء أن أجعل حدودي السماء، ذكرى انطلاق مهمته إلى الفضاء برهانٌ واضح على أن الأحلام مهما كبُرت تتحقق بالشغف والإصرار».

سلطان بن سلمان آل سعود

وقال سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي في تغريدته: «35 عاماً مرّت على نجاح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود في إحياء حلم استكشاف الفضاء في أذهاننا، شكراً لأنك أثبتّ لنا أننا قادرون على تحقيق طموحاتنا مهما كبُرت! نجاحك نموذج ما زلنا نحتذي به ونستلهم منه».